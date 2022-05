Voti di Edge: bene Nintendo Switch Sports, solo sufficiente Trek to Yomi

Il nuovo numero della celebre rivista britannica Edge è uscito e con questo arrivano anche i classici voti assegnati dalla testata, che in questo caso premiano Nintendo Switch Sports con un 8 mentre valutano Trek to Yomi appena sufficiente con un 6, tanto per citare i due giochi forse più conosciuti.

Vediamo dunque i voti di Edge, per il numero 372:

Nintendo Switch Sports - 8

Rogue Legacy 2 - 7

Salt and Sacrifice - 7

Teardown - 8

Citizen Sleeper - 8

Dorfromantik - 7

The Stanley Parable: Ultra Deluxe - 8

Moss Book 2 - 7

Trek To Yomi - 6

Tandis - 6

Kaiju Wars - 7

Eternal Threads - 7

Considerando la scala di valori di Edge, il voto a Nintendo Switch Sports può essere considerato decisamente positivo, mentre evidentemente la redazione non è rimasta molto impressionata da Trek to Yomi. In compenso, un ottimo voto se lo prende anche Citizen Sleeper, altro indie lanciato direttamente al day one su Xbox Game Pass che ha convinto molto la redazione e ha ottenuto lo stesso voto del gioco Nintendo, così come Teardown e The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Meno significative le valutazioni di Rogue Legacy 2 e Salt and Sacrifice, entrambi con un semplice 7, oltre ad altri giochi meno noti di questo mese.