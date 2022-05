Tomonobu Itagaki torna in azione: su Twitter parlerà del suo nuovo gioco

Tomonobu Itagaki vuole tornare in scena nello sviluppo videoludico ed è appena tornato in attività su Twitter per parlare del suo nuovo gioco, di cui ancora non si sa nulla ma che potrebbe promettere bene, considerando che parliamo di uno degli autori principali di Ninja Maiden e Dead or Alive.

Nonostante il suo passato glorioso, lo sviluppatore non è riuscito a mantenersi su grandi livelli dopo l'abbandono piuttosto burrascoso di Team Ninja e Koei Tecmo. La nuova etichetta, Valhalla Games, ha infatti chiuso i battenti nel 2021 dopo essere riuscita a portare a termine un solo gioco di rilievo, ovvero Devil's Third, il quale non ha proprio convinto tutti così come il successivo Devil's Third Online, che ha chiuso i server dopo meno di un anno di attività.



In ogni caso, questo non sembra aver demoralizzato il nostro, considerando che sembra intenzionato a tornare alla carica con un nuovo progetto. Non sappiamo precisamente in che modo lo svilupperà, visto che ufficialmente non ha più un team, ma possiamo aspettarci novità in arrivo e anche soluzioni inaspettate da una personalità di questo genere.

Il nuovo tweet di Itagaki, pubblicato proprio nelle ore scorse, si limita a riferire che l'autore ha riaperto ora l'account e che condividerà "la vita del gioco e il suo processo creativo" in futuro attraverso il social network. Staremo a vedere.