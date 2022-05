PS5 è la console più venduta in UK a maggio, Nintendo Switch domina nel 2022

PS5 è stata la console più venduta in UK nel mese di maggio 2022, ma a quanto pare Nintendo Switch è ancora la piattaforma di maggior successo dell'anno per quanto concerne il mercato inglese.

Lo ha annunciato Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry, parlando di vendite aumentate a maggio grazie a una disponibilità maggiore di PlayStation 5 e Xbox Series X rispetto ad aprile 2022. I numeri di Switch sono invece calati leggermente.

Nonostante ciò, come detto, la console ibrida continua a dominare il 2022 e Xbox Series X|S in questa classifica è seconda, davanti dunque a PS5. Le cifre sono tuttavia molto vicine, sottolinea Dring, e dunque la situazione potrebbe cambiare da qui all'autunno.

Come noto, la crisi dei semiconduttori ha giocato un ruolo chiave in relazione a quest'ultima generazione di console, andando a influenzare in maniera sostanziale la reperibilità dei prodotti e dunque le loro performance sul mercato.