Xbox Game Pass in arrivo in 40 nuovi territori a partire da oggi

Microsoft ha annunciato l'arrivo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass in 40 nuovi territori. Si tratta più precisamente dell'edizione PC, di cui è da oggi accessibile la versione preview per milioni di nuovi utenti potenziali.

Durante il periodo di test, il Game Pass sarà offerto a un prezzo vantaggioso per il primo mese. Nei prossimi mesi dovrebbe essere lanciato in versione definitiva. Non sappiamo se accadrà in tutti i territori contemporaneamente.

Leggiamo l'elenco dei nuovi territori in cui sta per arrivare il Game Pass:

Albania

Algeria

Bahrain

Bolivia

Bosnia ed Herzegovina

Bulgaria

Costa Rica

Croatia

Cyprus

Ecuador

Egypt

El Salvador

Estonia

Georgia

Guatemala

Honduras

Iceland

Kuwait

Latvia

Libya

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Moldova

Montenegro

Morocco

Nicaragua

North Macedonia

Oman

Panama

Paraguay

Peru

Qatar

Romania

Serbia

Slovenia

Tunisia

Ukraine

Uruguay

I giocatori di questi paesi che vogliono provare l'Xbox Game Pass devono scaricare l'applicazione Xbox Insider Hub e registrarsi per unirsi al programma Insider. Dopo averlo fatto potranno avere il loro abbonamento a Game Pass.

Microsoft ha dichiarato che quanto il servizio sarà lanciato in versione completa in questi nuovi territori, i paesi che potranno accederci diventeranno in totale 86.