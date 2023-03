PlayStation VR2: lo schermo è sfocato? Ecco come risolvere il problema

PS VR2 è arrivato e ha stupito un po' tutti per la qualità grafica che è in grado di proporre. Le immagini sono vibranti, chiare e dettagliate, anche grazie agli ottimi schermi OLED scelti da Sony. Pare però che non tutti la vedano allo stesso modo, e lo intendiamo letteralmente. Più persone online hanno segnalato di avere problemi di sfocatura con gli schermi del visore per realtà aumentata di PlayStation. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una breve e chiara guida su come risolvere questo inconveniente.

I passaggi successivi vanno seguiti possibilmente nell'ordine indicato e consigliamo di attendersi a quanto indicato. Ovviamente esiste sempre la remota possibilità che il vostro PS VR2 abbia qualche difetto di produzione e non possa essere riparato senza il supporto di PlayStation stessa. Prima di saltare a conclusioni, però, vediamo cosa potete fare per assicurarvi che tutto sia impostato in modo perfetto e che la qualità grafica del visore sia al massimo.