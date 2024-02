Palworld: Pocketpair pensa a un sistema anticheat esterno, per l'aggravarsi della situazione

Pocketpair ha deciso di rafforzare la guerra ai cheater di Palworld , che stanno causando sempre più problemi ai giocatori regolari. In particolare in molti hanno denunciato il fatto di non riuscire a connettersi ai server per colpa loro, quindi la compagnia sta pensando di affidarsi a un sistema anticheat di terze parti, come anunciato in un comunicato ufficiale pubblicato su Steam .

Una strenua lotta

"Attualmente alcuni utenti non riescono a collegarsi ai server ufficiali a causa del cheating e dell'influenza delle attività fraudolente," si può leggere nel testo, che poi prosegue: "Abbiamo verificato che alcuni giocatori non riescono a giocare. Come compagnia non tolleriamo il cheating e le attività fraudolente e stiamo lavorando in via prioritaria a delle misure per contrastare il fenomeno."

Quali? Intanto a fine febbraio arriverà un funzione di elencazione dei giocatori, che consentirà di individuare più facilmenete i cheater. Successivamente Pocketpair introdurrà una soluzione anti-cheat esterna, che sarà opzionale sui server comunitari, in single player e in modalità cooperativa.

Oltre a ciò, Pocketpair continuerà a monitorare la situazione e a prendere misure per mitigare i problemi: "Nonostante il team di sviluppo stia affrontando i problemi su base giornaliera e prendendo le giuste contromisure, ci sono molti casi cui non riusciamo a stare dietro, per cui vi chiediamo scusa nel caso abbiate avuto problemi."

Per il resto vi ricordiamo che Palworld è disponibile per PC e Xbox Series X/S.