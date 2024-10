Per uno studio, i giocatori PlayStation tendono a guadagnare più degli altri da adulti

Stando a un nuovo studio , basato su di un sondaggio somministrato a un campione di 1.001 americani, i giocatori PlayStation sarebbero quelli con gli stipendi più alt i una volta diventati adulti. Si parla di una media di 62.276 dollari. Per confronto, i giocatori PC guadagnerebbero il 12% in meno.

Alcuni risultati

Stando a quanto rilevato, giocare con i videogiochi da bambini offrirebbe i seguenti benefici:

Un calciatore dell'ultimo EA Sports FC

Ha dato sollievo dallo stress e ha rilassato: 63%

Ha intrattenuto e divertito: 63%

Ha sviluppato il pensiero strategico: 59%

Ha migliorato la capacità di risoluzione dei problemi: 57%

Ha migliorato la coordinazione occhio-mano: 56%

Ha aumentato la creatività e l'immaginazione: 50%

Ha aumentato il livello di alfabetizzazione tecnologica: 45%

Ha migliorato il tempo di reazione e i riflessi: 43%

Ha migliorato la memoria e le capacità cognitive: 40%

Ha incoraggiato curiosità ed esplorazione: 39%

Per quanto riguarda i salari medi, come già detto quelli che guadagnano di più sono i giocatori PlayStation, seguiti da quelli Nintendo (60.527 dollari annui), quindi quelli Xbox (60.060 dollari) e infine quelli PC (55.707).

Una statistica simile è stata fatta anche riguardo ai giochi, da cui è risultato che chi gioca alla serie FIFA, oggi EA Sports FC, è il più facoltoso con 70.711 dollari, seguito da chi gioca a: Candy Crush (69.903 dollari), DOOM (67.276 dollari), NBA 2K (67.245 dollari) e Madden NFL (66.426 dollari). Per chi se lo stesse chiedendo, i giocatori di Call of Duty sono in undicesima posizione con 60.312 dollari.