OnePlus presenta AI Eraser, il primo passo dei suoi dispositivi verso l'intelligenza artificiale

Durante la presentazione dell'ultimo flagship killer , è stato accennato che le funzioni alimentate dall'IA sarebbero arrivate sul top di gamma, senza però dare un chiaro riferimento temporale in merito. Ora, l'azienda si lancia ufficialmente nell'avventura dell'intelligenza artificiale generativa con " AI Eraser ", la prima funzione che sarà disponibile a partire da questo mese su alcuni dispositivi OnePlus, inclusi i nuovi 12 e il 12R. Come espresso da una nota dell'azienda, questo passo rappresenta solo l'inizio, con ulteriori funzionalità in arrivo entro quest'anno.

L'intelligenza artificiale ha dominato in lungo e in largo le discussioni recenti sugli smartphone, eppure al momento del lancio di OnePlus 12 non ha avuto il ruolo principale.

Cancellazione intelligente

Esempio fornito da OnePlus

La prima funzionalità ufficiale di OnePlus utilizza l'intelligenza artificiale generativa per rimuovere elementi indesiderati dalle foto sul dispositivo, in maniera simile a quanto fa Magic Eraser di Google, da cui prende anche spunto per il nome.

Anche Samsung offre da tempo un'opzione di editing simile sulla sua serie di punta, inclusa nella sua suite Galaxy AI.

AI Eraser sarà integrata nell'app OnePlus Photos, e consentirà agli utenti di correggere le immagini selezionate, andando a "coprire" le imperfezioni dagli scatti, come potrebbero essere passanti catturati nella foto, rifiuti sul marciapiede e via discorrendo.

L'IA analizzerà l'area di interesse e creerà automaticamente uno sfondo di sostituzione che si amalgama con l'ambiente circostante, adattandosi allo stile generale dell'immagine.

Come accennato, questo rappresenta solo un primo passo, poiché OnePlus non offre ancora le numerose funzionalità assistite dall'IA presenti su Pixel 8 e Galaxy S24.

Nicole Zhang, General Manager di AI Product presso OnePlus, ha dichiarato che arriveranno ulteriori caratteristiche in futuro e che tutte le funzionalità AI sono progettate per soddisfare le esigenze degli utenti, con l'azienda che continua a investire costantemente nello sviluppo di esse.