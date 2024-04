Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, al via la Stagione 3: le novità del Battle Pass e BlackCell

In particolare, il Battle Pass della Stagione 3 include oltre 100 ricompense , tra cui nuove skin, operatori, progetti per le armi, armi base e molto altro ancora. Acquistando la versione completa, inoltre, i giocatori potranno ottenere fino a 1.400 COD Points avanzanto nei diversi Settori che compongono il pass.

A partire dalle 18:00 di oggi, 3 aprile, ha aperto i battenti la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 3, Warzone e Warzone Mobile portando con sé tantissime novità tramite il Battle Pass e Black Cell , incluso il ritorno dell'operatore Snoop Dogg.

I contenuti esclusivi di BlackCell e il ritorno di Snoop Dogg

I contenuti di BlackCell per la Stagione 3

Con BlackCell, invece, possono ottenere ulteriori contenuti tra cui una serie di progetti per armi altamente tecnologiche e a tema digitale, skin operatore, Gettoni Battaglia, ancora più COD Points e altre ricompense esclusive. Per la precisione, include:

Accesso completo al Battle Pass della Stagione 1, oltre a 20 gettoni per il salto di livello (25 su PS4 e PS5). Il Battle Pass completo include fino a 1.400 COD Points e 100 livelli di contenuti sbloccabili grazie ai progressi del Battle Pass.

Un esclusivo Settore BlackCell all'interno del Battle Pass che serve come luogo di partenza alternativo. Una volta sbloccato, il Settore BlackCell garantisce immediatamente 1.100 Punti COD

Il nuovo operatore BlackCell Stasis, il progetto d'arma animato BAS-B "All That Glitters BlackCell", tracciatori Async ed effetto di morte "Desync Dismemberment", la mossa finale "Double Barrel Disrespect" e il progetto Frag Grenade "Aggressive Action".

11 skin operatore e 6 progetti d'arma alternativi BlackCell.

Come accennato in apertura, con la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, farà il suo ritorno il rapper Snoop Dogg con un nuovo completo tattico nero e blu, con tanto di occhiali da sole e treccine. Chi ha acquistato BlackCell, inoltre, può sbloccare anche la sua skin alternativa "Snoop Dawg".