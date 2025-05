Clair Obscur: Expedition 33 ha un'abilità giudicata troppo forte, verrà presto depotenziata con un update

Con un messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale del gioco, il team Sandfall ha comunicato una correzione in arrivo per Clair Obscur: Expedition 33, che sembra sia specificamente diretta a depotenziare un'abilità che si è rivelata troppo forte, tanto da minacciare il bilanciamento del gioco.

Si tratta di Stendhal, un'abilità di Maelle che, anche a causa del sistema di scaling attuato, può diventare eccessivamente potente soprattutto nelle fasi finali del gioco, tanto da spingere gli sviluppatori a tornare ad aggiustare il tutto per ridurne l'efficacia in modo da non "rompere" l'equilibrio.

La mossa in questione era studiata per essere una scelta rischiosa, in quanto il suo utilizzo, che applica alti danni di tipo void ma applicando lo stato "senza difese", avrebbe dovuto comportare anche la possibilità di essere molto esposti agli attacchi nemici, ma considerando la potenza di attacco che può raggiungere diventa una sorta di colpo definitivo.