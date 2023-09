Hideki Kamiya lascia PlatinumGames: le prime parole del designer dopo l'annuncio

Come abbiamo saputo nelle prime ore di oggi, Hideki Kamiya ha deciso di lasciare PlatinumGames, con un'iniziativa che ha alquanto sconvolto il panorama videoludico: qualche ulteriore delucidazioni, ma ancora molto vaga, possiamo dunque trarla dalle prime parole del designer in un paio di messaggi su X.

Differentemente dal suo solito stile, i messaggi in questione si presentano molto sobri come impone la situazione, e spiegano ben poco di quanto sia successo presso il team. A quanto sembra, l'uscita di scena di Kamiya sembra essere stata una decisione personale dell'autore di videogiochi, probabilmente intenzionato a seguire nuove strade.

Finora avevamo visto solo il comunicato ufficiale di PlatinumGames sull'uscita di scena di Kamiya, con il team che annuncia l'abbandono del fondatore e lo ringrazia per quanto fatto finora all'interno del team, in questo caso invece possiamo vedere i commenti dello stesso designer, ancora molto distaccati e vaghi, in attesa di saperne di più.