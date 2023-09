I giochi migliori del TGS 2023

Cercando di non sciogliersi a causa del caldo insostenibile, Vincenzo e Giordana erano al TGS 2023 per provare alcuni dei giochi più interessanti presentati questa settimana. Quali sono stati i loro preferiti tra quelli che hanno giocato? Vediamo cosa dicono.

Eppure, nonostante i tantissimi prodotti, il TGS 2023 ha dato la percezione di avere meno sorprese rispetto ad altri anni, e anche gli streaming da parte dei vari produttori si sono concentrati più su aggiornamenti di giochi già noti che su annunci di produzioni inedite. Si è anche fatta sentire l'assenza dei produttori di console in fiera: Nintendo e PlayStation hanno indirettamente partecipato alla celebrazione attraverso un Nintendo Direct e uno State of Play trasmessi pochi giorni prima del Tokyo Game Show, ma nessuno dei due aveva un suo stand. Lo stesso ha fatto Xbox, ma è pur sempre un evento giapponese e perciò nessuno si è accorto della sua assenza.

Che edizione strana, quella del Tokyo Game Show di quest'anno. Da un lato, la fiera giapponese è tornata ai fasti di un tempo, almeno nelle dimensioni. Dopo essere stato fortemente ridimensionato a causa della pandemia da Covid-19, il TGS, per la prima volta in quattro anni, ha nuovamente riempito tutti i padiglioni del Makuhari Messe di Chiba: si parla di 2291 giochi sparsi tra migliaia di stand e nel finesettimana - durante i giorni aperti al pubblico - c'erano talmente tante persone che nell'arco di un paio d'ore dall'apertura non era più possibile mettersi in fila per provare i giochi più importanti. Chi è arrivato in fiera dopo mezzogiorno ha potuto giusto provare qualche gioco indie e una manciata di esperienze VR, o ha fatto compere nell'area dei mercatini.

I migliori giochi per Vincenzo

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth ci vedrà alle prese con mille attività fuori di testa tra le spiagge delle Hawaii

Quando SEGA ha presentato il primo teaser trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth, ho cominciato a fantasticare su una possibile avventura di Ichiban ambientata alle Hawaii: quali minigiochi ci sarebbero stati? Quali nemici? Come sarebbe stata la mappa? Però nemmeno le mie più folli fantasie si sono avvicinate a quello che effettivamente il RGG Studio ha presentato durante il TGS 2023. La demo di Infinite Wealth era una sorpresa dietro l'altra, una gag assurda seguita da una scazzottata assolutamente immotivata contro un gruppo di surfisti muscolosi. Anche se si allontana dalla consuetudine di Kamurocho e Sotenbori, questo nuovo Like a Dragon riesce a essere tanto familiare eppure anche tanto fresco. La trama principale come sempre sarà molto più seria e drammatica, e più che mai promette di dare qualche cazzotto nello stomaco. Chissà se dopo il suo viaggio a Honolulu, Ichiban si spingerà in futuro ancora più in là.

Dragon's Dogma 2

A chi non è piaciuto il primo Dragon's Dogma, Dragon's Dogma 2 non farà cambiare idea. Tutti gli altri si preparino alla quintessenza dell' action RPG di Capcom

Dai dragoni di SEGA si passa a quelli di Capcom, e allo stand del TGS 2023 ne spiccava uno davvero grosso. Dragon's Dogma 2 era indubbiamente tra i più attesi della fiera, ed effettivamente il tempo passato con l'action RPG fantasy ha dato un'idea molto più concreta di cosa aspettarsi dal gioco. Hideaki Itsuno, il suo director, ha voluto cogliere l'opportunità di sviluppare un seguito per concretizzare quella che era la sua visione originale del primo Dragon's Dogma, limitata a causa dell'hardware dell'epoca. Ottima notizia per chi ha adorato il primo Dragon's Dogma, meno per chi sperava in forti innovazioni: Dragon's Dogma 2 è a tutti gli effetti una versione potenziata del primo. L'interazione con l'ambiente porta a sorprese interessanti (a volte con effetti collaterali imprevisti), ma la demo purtroppo è finita prima che potessi eliminare un gigantesco grifone: mi toccherà pazientare per riprovarci, visto che il gioco non ha ancora una data d'uscita.

Final Fantasy VII Rebirth

La banda sta per tornare, ma chissà se arriveranno tutti interi alla fine del gioco...

Probabilmente chi è rimasto scottato da Final Fantasy 16 a causa della sua forte linearità e del sistema di combattimento guarderà con occhi diversi Final Fantasy VII Rebirth. La demo al TGS 2023 ha infatti permesso di farsi un'idea di come saranno le sequenze d'esplorazione nella mappa open world, mentre le battaglie ripropongono lo stesso sistema ibrido visto in Final Fantasy VII Remake, unione perfetta tra il tatticismo ponderato dei vecchi Final Fantasy e l'approccio più action degli episodi moderni. Lo stand di Final Fantasy VII Rebirth al TGS 2023 era anche quello più affollato, con file lunghissime già pochi minuti dopo l'apertura della fiera. Il pomo della discordia riguarderà ovviamente i forti cambiamenti alla trama dell'originale (com'è stato per Final Fantasy VII Remake), ma ci sono pochi dubbi che attorno alla "nuova" avventura di Cloud e compagni ci sia enorme attesa.