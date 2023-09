One Punch Man: World, closed beta annunciata con un nuovo trailer

Presentato a luglio, One Punch Man: World è un free-to-play per PC e mobile in cui potremo vestire i panni dell'invincibile eroe Saitama e affrontare numerosi avversari, sconfiggendoli spesso e volentieri con un unico pugno.

Non il primo tie-in, né l'ultimo

Con le sue decine di milioni di copie vendute, il manga di One-Punch Man è diventato rapidamente molto popolare, sia in Giappone che nel resto del mondo, e ha inevitabilmente ispirato anche la produzione di diversi videogiochi su varie piattaforme.

In ambito console, abbiamo visto Saitama in azione l'ultima volta ai tempi di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, l'action game prodotto da Bandai Namco e pubblicato nel 2020 su PC, PS4 e Xbox One.