Call of Duty arriva su Xbox Game Pass? Un indizio dal Brasile

Non ci sono ancora conferme sulla questione, anche perché il medesimo messaggio non sembra comparire in altre sezioni dello Store per il momento, dunque attendiamo eventualmente altre informazioni al riguardo.

In base a quanto riferito, nella sezione brasiliana di Xbox Store se si prova ad acquistare un titolo più vecchio della serie (nella fattispecie si tratta di Call of Duty: Black Ops II) compare un messaggio che riferisce "ricevi questo prodotto gratis con la tua sottoscrizione a Game Pass", mentre con l'acquisto ovviamente si ottiene il possesso totale del gioco.

Secondo l'account X di Game Pass Tracker, specializzato nel riportare informazioni e dati sul servizio in abbonamento Microsoft, c'è la possibilità che la serie Call of Duty si stia preparando ad arrivare nel catalogo di Xbox Game Pass , in base ad alcuni misteriosi messaggi comparsi in Brasile .

La situazione di Call of Duty su Game Pass

La questione è ancora molto dubbia, ma è abbastanza sicuro che, se l'acquisizione di Activision Blizzard dovesse andare in porto (come sembra sia destinata a fare, dopo gli aggiornamenti sulla CMA), i giochi del publisher siano destinati ad entrare nel catalogo del Game Pass, come successo con le altre acquisizioni precedenti.



Nel caso specifico di Call of Duty potrebbero però esserci delle limitazioni ulteriori, date anche dagli accordi stipulati in precedenza con Sony: come emerso da alcuni documenti, infatti, sembra che la serie non sia destinata ad arrivare su Game Pass subito dopo l'acquisizione, ma potrebbe richiedere più tempo.

In precedenza, si parlava addirittura del 2025, ma questo potrebbe valere per i nuovi capitoli in uscita al day one su Xbox Game Pass in futuro, mentre i giochi già usciti potrebbero ottenere ben prima il via libera per entrare nel servizio. Attendiamo dunque eventuali chiarimenti sulla questione.