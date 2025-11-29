0

Clair Obscur: Expedition 33 è super sexy, per gli attori, ma è tutto merito del suo essere francese

Gli attori inglesi di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati intervistati riguardo al videogioco e hanno discusso del fatto che il GDR è super sexy e soprattutto molto francese.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/11/2025
Scegliete due sole parole per definire Clair Obscur: Expedition 33, il gioco di ruolo a turni di Sandfall Interactive. Avete detto "sexy" e "francese"? Bene, allora la vedete esattamente come gli attori Jennifer English (Maelle) e Ben Starr (Verso).

La coppia è stata intervistata dal Future Games Show e Starr (noto anche in quanto attore protagonista di Final Fantasy 16) ha affermato: "È impossibile enfatizzare abbastanza quanto fosse sexy questo gioco."

Lo scambio di battute tra Starr ed English

Starr continua dicendo: "Sono un grande fan dei GDR a turni. Quindi ciò che mi ha reso più felice è essere parte di un progetto di questo genere. [Clair Obscur: Expedition 33] è ispirato ai giochi coi quali sono cresciuto. Quindi è stato veramente bello e [Verso] era così sexy".

A quel punto English interviene e chiede: "Pensi che sarebbero così sexy se non fossero francesi?". Starr replica: "Ci penso continuamente". English quindi conferma: "I francesi sono semplicemente più sexy degli altri".

Starr aggiunge: "Vero. Mi intimidiscono. Siamo andati a Parigi recentemente per il concerto e tutti erano sexy là. Era incredibile e tutti erano così fichi". Starr ed English poi chiudono il discorso raccontando un aneddoto buffo, ovvero che al concerto hanno cercato di versarsi del vino in anticipo e lo staff ha dovuto fermarli.

Ricordiamo infine che il concerto ufficiale di Clair Obscur: Expedition 33 arriva a Milano, ecco i dettagli.

