Cosa giocherete nel fine settimana natalizio del 27 dicembre?

Siete forse ancora impegnati nelle lande di Metroid Prime 4: Beyond, oppure magari avete preferito il gioco di ruolo Octopath Traveler 0? Chi cerca qualcosa di più sperimentale forse ha dato una occhiata a Skate Story.

La settimana di Natale sta per finire, ma probabilmente in questi giorni i videogiocatori di tutto il mondo hanno provato a sfruttare il tempo libero aggiuntivo per aumentare il contatore delle ore dei loro videogiochi preferiti. Non sono giornate di novità, chiaramente, ma gli ultimi mesi ci hanno donato tanti titoli interessanti: diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana del 27 dicembre?

I giochi di punta dell'ultimo periodo

Metroid Prime 4: Beyond è il gioco d'azione e avventura in prima persona che ci rimette nei panni di Samus Aran. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si tratta di un ottimo gioco con un gran bel design dei nemici, delle aree principali e con anche una buona componente visiva. Peccato solo che il deserto e i suoi viaggi in moto non abbiano convinto.

Octopath Traveler 0 è invece il più recente capitolo della GDR a turni con grafica HD-2D di Square Enix. Si tratta di un remake del gioco mobile, senza più le microtransazioni tipiche dei free to play. Inoltre, a questo giro non dobbiamo solo esplorare e combattere ma anche ricostruire la nostra città, raccogliendo pian piano oltre a 30 alleati, portandone poi massimo otto con noi.

Infine, Skate Story è un gioco psichedelico e onirico nel quale un demone di vetro insegue la luna in skate, in una versione dell'inferno perfetta per un ollie, un kickflip e un grind. Potete scoprirne ogni dettaglio nella nostra recensione.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana natalizio?