La Top 15 dei giochi più venduti su Nintendo Switch 1 e 2 a ottobre presenta alcune curiose stranezze

Nintendo ha svelato le classifiche dei videogiochi più venduti tramite l'eShop, ovvero il negozio digitale della famiglia di console Nintendo Switch, per l'Europa e per il mese di ottobre 2025.
Possiamo quindi farci un'idea di ciò che il nostro continente ha comprato lo scorso mese su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo Switch e Switch 2
Iniziamo con la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2:
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Galaxy 2
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
- Ball x Pit
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- Hollow Knight: Silksong
- Leggende Pokémon: Z-A
- EA Sports FC 26
- Little Nightmares 3
- PowerWash Simulator 2
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition
Ecco invece la Top 15 dei titoli più venduti sulla vecchia ma ancora più che attiva Nintendo Switch 1:
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Galaxy 2
- Hollow Knight
- Stardew Valley
- EA Sports FC 26
- Mario Kart 8 Deluxe
- Little Nightmares 3
- Super Mario Party Jamboree
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Tiny Bookshop
- Nintendo Switch Sports
Una cosa curiosa che possiamo notare è che nella classifica di Nintendo Switch 2 sono presenti anche le versioni Switch 1 di videogiochi disponibili anche in versione Switch 2. Nel caso di Leggende Pokémon: Z-A, il motivo potrebbe essere la volontà di risparmiare 10 €, ma nel caso di Silksong - il cui prezzo è identico per entrambe le versioni - potrebbe essere semplicemente un errore dei giocatori.
Diteci, quali tra questi videogiochi avete comprato lo scorso mese? Vi sentite rappresentati da queste classifiche?
Segnaliamo infine che vari giochi di Nintendo Switch sono stati aggiornati per eliminare i problemi su Switch 2, compreso Xenoblade.