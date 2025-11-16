1

La Top 15 dei giochi più venduti su Nintendo Switch 1 e 2 a ottobre presenta alcune curiose stranezze

Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 vendono molti giochi e ora possiamo vedere quali sono stati i preferiti dei fan a ottobre in Europa tramite l'eShop: ci sono però alcune curiose stranezze.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/11/2025
Un mosaico di videogiochi di Nintendo Switch

Nintendo ha svelato le classifiche dei videogiochi più venduti tramite l'eShop, ovvero il negozio digitale della famiglia di console Nintendo Switch, per l'Europa e per il mese di ottobre 2025.

Possiamo quindi farci un'idea di ciò che il nostro continente ha comprato lo scorso mese su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo Switch e Switch 2

Iniziamo con la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2:

  1. Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Plants vs. Zombies: Replanted
  6. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
  7. Ball x Pit
  8. Minecraft
  9. Donkey Kong Bananza
  10. Hollow Knight: Silksong
  11. Leggende Pokémon: Z-A
  12. EA Sports FC 26
  13. Little Nightmares 3
  14. PowerWash Simulator 2
  15. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition

Ecco invece la Top 15 dei titoli più venduti sulla vecchia ma ancora più che attiva Nintendo Switch 1:

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Minecraft
  4. Hades 2
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Super Mario Galaxy 2
  7. Hollow Knight
  8. Stardew Valley
  9. EA Sports FC 26
  10. Mario Kart 8 Deluxe
  11. Little Nightmares 3
  12. Super Mario Party Jamboree
  13. Plants vs. Zombies: Replanted
  14. Tiny Bookshop
  15. Nintendo Switch Sports
Resident Evil Requiem non avrà i comandi mouse su Nintendo Switch 2: fanno solo danni, per Capcom Resident Evil Requiem non avrà i comandi mouse su Nintendo Switch 2: fanno solo danni, per Capcom

Una cosa curiosa che possiamo notare è che nella classifica di Nintendo Switch 2 sono presenti anche le versioni Switch 1 di videogiochi disponibili anche in versione Switch 2. Nel caso di Leggende Pokémon: Z-A, il motivo potrebbe essere la volontà di risparmiare 10 €, ma nel caso di Silksong - il cui prezzo è identico per entrambe le versioni - potrebbe essere semplicemente un errore dei giocatori.

Diteci, quali tra questi videogiochi avete comprato lo scorso mese? Vi sentite rappresentati da queste classifiche?

Segnaliamo infine che vari giochi di Nintendo Switch sono stati aggiornati per eliminare i problemi su Switch 2, compreso Xenoblade.

#Nintendo #Nintendo eShop
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Top 15 dei giochi più venduti su Nintendo Switch 1 e 2 a ottobre presenta alcune curiose stranezze