Se ti bloccano su X, adesso potrai comunque vedere il profilo e i post di chi l'ha fatto

Il social X, in data 3 novembre, ha apportato un cambiamento significativo alla funzionalità di "blocco" degli account, suscitando polemiche e preoccupazioni tra gli utenti. Secondo le nuove regole, un account bloccato potrà comunque visualizzare i post pubblici dell'utente che lo ha bloccato, sebbene non possa interagire con essi (come mettere "Mi piace", commentare o condividere). Tale cambiamento è stato introdotto con l'obiettivo dichiarato di aumentare la trasparenza sulla piattaforma.

Le motivazioni dietro la scelta Il centro assistenza di X, sebbene non riporti con esattezza la data di inizio della modifica, ha chiarito che la visibilità dei post pubblici da parte degli account bloccati è parte della nuova policy. Gli utenti, per impedire l'accesso ai propri contenuti da parte degli account bloccati, sono quindi costretti a impostare i loro post come "protetti", limitandoli ai soli follower approvati. Con questa scelta, X spinge verso una visione più ampia di accesso ai contenuti, seppur a costo di ridurre le opzioni di privacy per chi cerca di limitare l'accesso ai propri post. Secondo X, la possibilità di vedere i post di chi ha bloccato un account permette agli utenti di verificare eventuali contenuti dannosi o diffamatori, dando così più controllo agli stessi utenti. In questo modo, X intende limitare l'uso del blocco come uno strumento di censura o nascondiglio di informazioni negative sugli utenti bloccati.