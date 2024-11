Ex-leader di Android creano un "sistema operativo per agenti AI"

Un team di ex-leader di Android sta lavorando a un progetto ambizioso: un sistema operativo dedicato agli agenti AI, ovvero entità in grado di percepire l'ambiente circostante tramite sensori capaci di eseguire azioni tramite attuatori. La startup, chiamata "/dev/agents," include figure di spicco come Hugo Barra, ex VP di gestione prodotti Android di Google, e David Singleton, ex VP di ingegneria di Android. La loro visione? Creare una piattaforma per agenti AI che renda più semplice sviluppare e utilizzare assistenti digitali capaci di prendere decisioni autonome.