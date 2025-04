Apple Vision Pro 2 potrebbe arrivare prima del previsto

Secondo quanto riportato dalla testata IT Home, la produzione di massa dei componenti chiave di Apple Vision Pro 2 sarebbe già in corso. La fonte anonima cita fornitori specifici per vetro e scocca, senza però parlare di specifiche o altri dettagli.

Questa notizia, però, contrasta con le affermazioni dell'analista Ming-Chi Kuo, il quale aveva previsto l'inizio della produzione di un modello aggiornato con chip M5 nella seconda metà del 2025. Il chip M5, non ancora annunciato, potrebbe offrire prestazioni significativamente superiori all'attuale GPU M2, considerando i miglioramenti introdotti con la CPU dell'M4.