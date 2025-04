Shinobi: Art of Vengeance ci mostra un nuovo trailer e ci convince della sua bellezza e del suo gameplay

Sviluppato da Lizardcube, autore di Streets of Rage 4, il platform d'azione a scorrimento laterale in 2D ha convinto il pubblico sin dalla prima presentazione e, ora, pare che Sega voglia darvi un motivo in più per attenderne l'arrivo.

Sega ha una lunga lista di vecchi franchise inattivi che sta riportando in vita con progetti di revival, e il più vicino al lancio è Shinobi: Art of Vengeance .

Il nuovo trailer di Shinobi: Art of Vengeance

Sega ha infatti pubblicato un nuovo trailer che continua a mostrare il gioco in forma smagliante.

Il nuovo trailer mostra quanto sia di impatto a livello visivo Shinobi: Art of Vengance in movimento, così come alcuni scorci del combattimento, alcune delle abilità che i giocatori potranno scatenare contro i nemici, vari luoghi che esploreremo, meccaniche di attraversamento e altro ancora.

Sulla base di questo trailer, i fan di questo franchise da tempo inattivo avranno valide ragioni per essere ottimisti sul ritorno alla ribalta di Shinobi. Potete vedere il video qui sotto.

Shinobi: Art of Vengance sarà pubblicato il 29 agosto per PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Chi acquista la Digital Deluxe Edition potrà accedere al gioco il 26 agosto e ottenere alcuni extra, come un DLC con una nuova ambientazione, un abbigliamento in stile fantasma, un amuleto "medico leggero", un po' di valuta di gioco, un artbook digitale e la colonna sonora. In caso di preordine si ottiene anche un abbigliamento in stile con la versione originale del personaggio e un amuleto "cercatore di fortuna".

Ripercorriamo la serie Shinobi, in attesa dell'arrivo di Shinobi: Art of Vengeance.