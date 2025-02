Revenge of the Savage Planet ha una data di uscita annunciata in trailer, arriva anche su Game Pass

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'ambientazione fantascientifica caratterizzata da un tono fortemente ironico e sarcastico nei confronti di capitalismo e aspetti economico-politici, in qualità di inviato di una mega-corporazione a esplorare un pianeta selvaggio.

Seguito di Journey to the Savage Planet , il gioco del team Raccoon Logic si presenta come una notevole evoluzione del titolo precedente, che ne espande le caratteristiche e approfondisce alcuni elementi del gameplay, mantenendone alcune peculiarità specifiche come il tono generale.

Revenge of the Savage Planet è tornato a mostrarsi con un trailer dedicato al gameplay che ha svelato anche la data di uscita del gioco, in arrivo direttamente al lancio nel catalogo di Game Pass : sarà disponibile dall'8 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Una folle fantascienza

Revenge of the Savage Planet è un action in terza persona nel quale dobbiamo esplorare pianeti alieni e gestire una fauna locale alquanto ostile, mentre si cercano risorse e potenziamenti per tornare a casa.

Abbandonato su un pianeta alieno dopo che la missione di colonizzazione dello spazio è stata ritenuta troppo costosa da Alta Interglobal, il tuo ex datore di lavoro, ci troviamo a esplorare nuove e strane terre, raccogliendo tutto quello che possiamo per aiutarci a tornare a casa.

Revenge of the Savage Planet ci porta ad esplorare meravigliosi, folli e inquietanti pianeti, cercando risorse e ricchezze ma anche dovendo combattere con specie aliene decisamente ostili, in situazioni che si presentano alquanto folli.

Il tutto è rappresentato con uno stile grafico un po' più cartoonesco di quanto visto in precedenza, con la possibilità di affrontare il gioco in solitaria o in cooperativa (sia in split screen che online), potete conoscerlo meglio nel nostro Provato di Revenge of the Savage Planet.