Google Pixel 9a, il nuovo modello entry-level appare in un video di Samsung Galaxy S25 Edge

Manca sempre meno all'uscita di Samsung Galaxy S25 , l'inedito modello compatto della nuova serie previsto a cavallo tra i mesi di aprile e maggio. Nel frattempo, lo stesso modello potrebbe essere stato inavvertitamente protagonista di un interessante leak, dando modo di mostrare all'interno di un video trapelato erroneamente in rete quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti Google Pixel 9a , il prossimo modello di smartphone entry-level in arrivo presumibilmente a marzo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Tra le specifiche previste per il nuovo modello entry-level ricordiamo poi il processore Google Tensor G4, lo stesso montato sul resto della serie, alimentato da una batteria da circa 5100 mAh di capacità. In corrispondenza della parte posteriore centrale si evidenzia il logo di Google, che potrebbe dunque confermare che si tratti effettivamente del nuovo modello della compagnia. Sul lato anteriore troveremo probabilmente un display da 6,3 pollici di diagonale, con frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz.

Il nuovo Google Pixel 9a sarebbe recentemente apparso all'interno di un video di Samsung Galaxy S25 Edge (prontamente rimosso da YouTube), mettendone in mostra il design del lato posteriore. Com'è possibile evincere dal alcuni screen del video in esame, Google Pixel 9a potrebbe presentare un modulo fotocamere leggermente meno sporgente rispetto al modello base Google Pixel 9, nonostante non conosciamo le esatte specifiche tecniche dei sensori, accompagnato a destra dal flash LED.

Google Pixel 9a: quando uscirà?

Non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per Google Pixel 9a, che arriverà presumibilmente nel mese di marzo, con una presentazione prevista a breve.

Chiaramente è bene prendere con le dovute pinze tali indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.