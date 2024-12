Regali di Natale perfetti per gli amanti Nintendo

Per chiudere la lista hardware vi consigliamo il Pro Controller per Nintendo Switch, un accessorio essenziale per giocare al meglio su console se si vuole prendere una pausa dai Joy-Con. Comodo, ergonomico e alleato perfetto per giocare in completo relax posizionando la vostra Switch nel dock e godersi la sessione di gioco comodamente sul divano. Di Pro Controller ce ne sono ormai in tantissimi modelli ed ispirati alle saghe più iconiche di Nintendo; avrete l'imbarazzo della scelta tra le colorate varianti oppure puntate sul classico ed elegante nero.

Rimanendo sulle console, ma con un prezzo decisamente più abbordabile, vi proponiamo il Game & Watch: Super Mario Bros , presentato in occasione del 35° anniversario di Super Mario. Si tratta di un dispositivo ispirato e riprodotto esattamente come quello lanciato sul mercato nel 1980 come prima console portatile da Nintendo, in una versione speciale tutta dorata. Il Game & Watch include l'originale Super Mario Bros., un orologio digitale e tanti altri contenuti, e potrebbe essere un regalo davvero speciale per gli appassionati dell'iconico idraulico italo-americano.

Ovviamente non possiamo che partire dalle basi. Uno dei regali per eccellenza è senza ombra di dubbio Nintendo Switch OLED , un dono sicuramente apprezzatissimo in attesa di sapere qualcosa di più della nuova generazione di console Nintendo, che ancora ci tiene con il fiato sospeso. Con uno schermo più grande e vivido rispetto ai modelli precedenti e un audio migliorato, il modello OLED garantisce un'esperienza di gioco portatile e domestica eccezionale. Ovviamente, qualora il budget fosse inferiore, farete felici tutti gli amanti della grande N con una Nintendo Switch Lite, la versione compatta ma al tempo stesso leale compagna per ogni viaggio o sessione di gioco sul divano.

Giochi e abbonamenti

Abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Regalare un abbonamento non è forse il regalo più ispirato che si possa fare, ma è indubbio quanto possa essere utile per chi lo riceve (se già non lo ha, accertatevene prima). In questo caso avrete più scelte come partire da un semplicissimo mese fino ai 12 mesi, o il livello massimo composto dai 12 mesi più il pacchetto aggiuntivo. Quest'ultimo dà accesso a un catalogo in continuo aggiornamento di classici per Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive, oltre alla possibilità di giocare alcuni DLC in forma completamente gratuita, a patto di essere in possesso del gioco base naturalmente.

L'abbonamento Nintendo Switch Online rappresenta un regalo tanto semplice quanto utile

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Non possiamo che consigliarvi ovviamente uno dei migliori giochi esclusivi di Nintendo che ha calcato la scena quest'anno come The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, un approccio diverso all'iconico mondo fantasy di Zelda, ma avvincente come l'avventura principale concedendo largo spazio alla fantasia e alla creatività. Il parco titoli di Nintendo è così ampio che avrete letteralmente l'imbarazzo della scelta e anche chi non è un fan di Zelda potrà trovare facilmente un gioco adatto per i propri gusti: abbiamo il party game Super Mario Party Jamboree, l'avventura horror Luigi's Mansion 2 HD, il rifacimento dello stiloso Paper Mario: Il Portale Millenario o recuperare uno tanti successi degli anni passati come Splatoon 3 e Animal Crossing.

Ring Fit Adventure

Si sa, il periodo natalizio porta con sé cene ed abbuffate e sapete già che non avrete la forza per rifiutare quella fetta di panettone di cui ci pentiremo amaramente quando avremo finito anche l'ultimo cioccolatino della calza della Befana. Il fioretto della palestra rimane una promessa mai mantenuta? Potete rimettervi in forma anche comodamente da casa o fare sessioni per evitare che il girovita aumenti prima che sia troppo tardi. Per farlo vi basterà acquistare Ring Fit Adventure, un'avventura di 100 livelli contornati da minigiochi che oltre a divertirvi vi aiuterà a bruciare calorie grazie all'ausilio degli accessori Ring-Con e Leg Strap. Se pensate che non sia abbastanza potrete sempre optare per un buono in palestra.