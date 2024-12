Dune: Prophecy è stato rinnovato per la seconda stagione, prima ancora del finale

Dune: Prophecy ha ufficialmente ottenuto una seconda stagione dalla HBO. Questo avviene dopo soli cinque episodi, pochi giorni prima della chiusura del capitolo iniziale della serie prequel. Non c'è ancora un periodo di uscita per la seconda stagione.

La serie TV - disponibile su Sky e Now TV in Italia - ha raccolto più di due milioni di spettatori nelle 24 ore successive al debutto del primo episodio e ha totalizzato circa 15 milioni di spettatori, tre milioni in meno rispetto alla prima stagione di The Penguin (che è sempre di HBO).