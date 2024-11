La stagioni di Fortnite: Capitolo 1 potrebbero tornare in maniera permanente tra poco

Alla fine del 2023, Fortnite OG sembra aver superato le aspettative di Epic Games in termini di accoglienza a risposta del pubblico, cosa che potrebbe aver spinto lo studio a considerare il ritorno dell'iniziativa in pianta stabile.

Sebbene Epic Games non abbia ancora dato una conferma ufficiale, l'informazione arriva dall'account X di HYPEX, considerato un leaker molto attendibile anche grazie ai vari datamining su cui basa le sue anticipazioni. L'utente in questione ha scritto che "Fortnite OG ritornerà permanente a dicembre ", cosa che sembra confermare l'inserimento di queste in rotazioni stabili a partire dal mese prossimo.

Una rotazione permanente da dicembre

All'inizio di quest'anno erano circolate voci secondo cui OG Fortnite sarebbe potuto tornare come modalità separata, in maniera simile a LEGO Fortnite, tuttavia non è chiaro se sia questo il caso.



Secondo quanto riferito da HYPEX, queste stagioni di ritorno dovrebbero essere caratterizzate da modalità Build e Zero Build, insieme a un sistema di loot originale, consentendo ai giocatori di vivere il primo capitolo esattamente come era.

È possibile che Epic Games confermi questa notizia in occasione del finale di stagione di Fortnite o dei The Game Awards 2024, insieme ad altri annunci importanti che potrebbero arrivare per il gioco in questione, come confermato anche dal leaker ShiinaBR, altra fonte considerata affidabile.

Nel frattempo, Fortnite: Capitolo 2 Remix è stato lanciato la scorsa settimana.