Final Fantasy 7 Rebirth a confronto su PS5 Pro e PS5: vediamo tutti i miglioramenti

Insomma, nel caso di Final Fantasy 7 Rebirth, che come ricorderete è un gioco che fa una certa fatica su PS5 base , l'avvento di PlayStation 5 Pro è stato effettivamente un toccasana e ha migliorato in maniera sensibile la grafica e le prestazioni.

ElAnalistaDeBits ha realizzato un interessante video confronto di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 Pro e PS5 che mette in evidenza i miglioramenti tecnici ottenibili grazie alla nuova console Sony e alla modalità grafica aggiuntiva che consente di attivare per il titolo Square Enix.

L'aggiornamento che ci voleva?

Se avete letto la nostra recensione di PS5 Pro, saprete che la nuova console Sony possiede un indubbio potenziale tecnico e può davvero migliorare la resa di determinati titoli, appunto quelli più spinti dal punto di vista visivo e dunque difficili da gestire sul modello base della piattaforma Sony.

In questi termini, l'acquisto di PlayStation 5 Pro rimane un investimento importante, che non tutti possono permettersi di fare a cuor leggero, ma agli occhi degli appassionati più esigenti la sensazione è che la nuova console sia in grado di svolgere il proprio compito in maniera inappuntabile.