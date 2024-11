Nintendo Switch eShop, scopriamo le migliori offerte di inizio novembre

L'eShop di Nintendo Switch offre costantemente un variegato catalogo di giochi in offerta, per tutti i gusti e le tasche, che si aggiorna praticamente ogni settimana con nuovi titoli a prezzi vantaggiosi per la console della grande N. Ma quali sono le promozioni più interessanti della prima metà di novembre? Da un caposaldo del genere strategico come Sid Meier's Civilization 6 all'osannato action roguelike Hades, da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a prezzo stracciato e il sempreverde No Man's Sky, c'è davvero l'imbarazzo della scelta: vediamo alcuni degli sconti più interessanti.

Hades Uno degli indie più acclamati degli ultimi anni, Hades è un action dungeon crawler con meccaniche rogue-like che offre un sistema di combattimento rapido, fluido e assuefacente, che garantisce ai giocatori un variegato numero di armi e abilità per mettere a ferro e fuoco gli Inferi (più di quanto non lo siano già!). Il titolo di Supergiant Games è in offerta al prezzo di 9,99 euro fino all'11 novembre, con uno sconto del 60% rispetto ai canonici 24,99 euro. In Hades vestiamo i panni di Zagreus, il figlio di Ade, che tenta di fuggire dagli Inferi per trovare la madre Persefone nel mondo dei mortali. Più facile a dirsi che a farsi, dato che Ade, suo padre, cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote in ogni modo possibile, costringendolo a numerose sfide e pericoli con le sue forze e sfruttando i poteri e le abilità concesse dalle altre divinità dell'Olimpo. Come spiegato nella nostra recensione di Hades, si tratta di un capolavoro e che, nonostante la sua natura rogue-like, si affaccia a un pubblico molto ampio grazie alla sua ironia, ai personaggi carismatici e a un sistema di combattimento ricchissimo. Tra l'altro, non si tratta dell'unico gioco di Supergiant Games in offerta sull'eShop. Infatti, troviamo anche Bastion al prezzo stracciato di 2,49 euro e l'ottimo Transistor a 3,35 euro, entrambi scontati dell'80%.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Dagli Inferi a una Galassia lontana, lontana... LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è in promozione fino al 9 novembre a 14,99 euro, con uno sconto del 75% rispetto ai 59,99 euro standard, il prezzo più basso mai raggiunto sull'eShop di Nintendo Switch. Non solo, è in offerta anche la Galactic Edition a 19,99 euro anziché 79,99 euro, che, oltre al gioco base, include anche una serie di pacchetti con personaggi aggiuntivi, alcuni tratti dalle serie Disney+ The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e Andor. Luke Skywalker e C-3PO in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è un action adventure adatto a tutta la famiglia e in particolare ai fan di Star Wars. Nel titolo TT Games i giocatori potranno rivivere tutti e nove i film di Guerre Stellari, con avventure ricche di divertimento e il classico umorismo dei videogiochi LEGO. Sarà possibile impersonare centinaia di personaggi differenti e guidare numerosi veicoli terrestri e spaziali. Se ne volete sapere di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Dead Cells e il crossover con Castlevania Un mix di azione, meccaniche rogue-lite ed elementi metroidvania ben riusciti, Dead Cells è in offerta fino al 24 novembre al succulento prezzo di 12,49 euro, con uno sconto del 50% rispetto ai 24,99 euro standard. Particolarmente interessante anche il bundle Dead Cells: Return to Castlevania, che oltre il gioco base include l'omonima espansione crossover con la storica serie di Konami. È in promozione a 18,89 euro, con una riduzione del 40% sul totale di 18,89 euro. Lo scontro con un boss di Dead Cells: Return to Castlevania Dead Cells è un roguelike 2D a scorrimento orizzontale con elementi da metroidvania realizzato da Motion Twin ed Evil Empire, che ci cala nei panni del Prigioniero, una creatura amorfa con una fiamma fumosa al posto della testa, che deve fuggire da un'isola popolata da mostri mutanti. Per farlo dovremo esplorare livelli generati in maniera procedurale e farsi strada usando una ricca selezione di armi e abilità per trionfare in scontri dall'alto tasso di sfida. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Cells.