Nintendo Switch 2 incombente influirà sulle vendite della console attuale a Natale? La risposta del CEO

Probabilmente anche chi non segue in maniera assidua il mondo dei videogiochi sarà ormai al corrente che ci sia un Nintendo Switch 2 in arrivo, o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto, tuttavia secondo il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, questo non influirà sulle vendite dell'attuale Nintendo Switch nel mercato natalizio.

A margine della conferenza finanziaria dalla quale sono emersi i recenti dati della compagnia, come i numeri raggiunti da Nintendo Switch e un riferimento anche a quando verrà probabilmente annunciata la nuova console, Furukawa ha parlato brevemente delle vendite previste per Switch nel corso delle prossime festività, con l'holiday season in arrivo tra black friday e Natale.

L'argomento ovviamente non può eludere il fatto che ci sia una nuova console che si profila all'orizzonte, mentre l'attuale entra nel suo ottavo anno di ciclo vitale, ma la questione non sembra preoccupare più di tanto.