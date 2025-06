Google Pixel 9a: il medio-gamma Google cala di prezzo con la promozione Amazon

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promo sul nuovo Google Pixel 9a: lo sconto attivo è del 9% e il prezzo finale d'acquisto scende a 499€ a fronte dei 549€ come prezzo consigliato su Amazon. La spedizione è gratuita. Acquistalo direttamente tramite questo link o usa il box qui giù: Google Pixel 9a si presenta con un display da 6.3" . Si tratta di un pannello pOLED con una risoluzione di 1080 x 2424 pixel e un refresh rate capace di raggiungere i 120Hz serenamente. In termini di design e supporto si tratta di uno smartphone con uno spessore di 8.9 millimetri e un peso di 186 grammi . Inoltre, lo sconto è disponibile per tutte le colorazioni, anche rosa peonia.

Pixel 9a: il segmento mid di Google

Pixel 9a, dunque, presenta delle caratteristiche da buon medio-gamma, meglio di quanto Google riuscì a fare con il precedente modello, il Pixel 8a. Questo device, sotto la scocca, dispone del processore proprietario: il Tensor G4 a 4nm con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (si tratta del taglio del modello in sconto).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro, dispone di una doppia fotocamera posteriore: 48 MP e stabilizzazione ottica per la principale e 13 MP con un campo visivo di 120° per l'ultra-wide. Sul fronte, invece, la selfie-cam si attesta sui 13 MP. Infine, lato autonomia, segnaliamo la presenza di una batteria con una cella da 5.100 con ricarica cablata a 23W e ricarica wireless a 7.5W. Per ulteriori dettagli date un'occhiata alla nostra recensione del Pixel 9a.