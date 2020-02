Patapon 2 Remastered, la recensione

La nostra recensione di Patapon 2 Remastered per PlayStation 4 parte da un assunto di partenza sufficientemente chiaro e (si spera) condivisibile: Pyramid e Japan Studio in passato hanno abituato i giocatori ad esperienze efficaci, divertente, e nella maggior parte dei casi fresche ed originali. È per questo, del resto, che qualcuno di voi lettori potrebbe ricordarsi di Patapon, quel giochino (ma non in senso riduttivo, bensì affettuoso) a base di mostriciattoli neri che cantavano a ritmo di musica, sulla propria PSP o su PlayStation Vita. Ecco: tempo fa Sony ha deciso di realizzare la remastered del primo capitolo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, quindi era solo questione di tempo prima di ritrovarci tra le mani (ma in digitale) anche Patapon 2. Non si tratta di una conversione brillante, ma qualcuno potrebbe comunque valutarne l'acquisto: vediamone allora pregi e difetti.

Per fortuna ci siamo noi, cioè voi, cioè il giocatore di Patapon 2 Remastered insomma, che impersona nientemeno che il dio dei Patapon, e li guida a ritmo di musica alla avventura e alla battaglia. Una narrazione , quella di Patapon 2 Remastered, discretamente longeva e sufficientemente variegata: comunque più solida e interessante rispetto al primo capitolo, anche se per forza di cose la freschezza e l'originalità di quel primo appuntamento con i Patapon sono andati a farsi benedire. Ma per il giocatore odierno - che riscopre queste bellissime e preziose perle- il problema non si pone. Perché magari noterà direttamente Patapon 2, cioè la summa (finora) di quanto la serie ha da offrire.

Pata pata pata pon, sì. Non è il frutto della follia mentale, ma la filosofia dell'intero gioco: i Patapon sono degli esserini inventati che combattono, parlano, si muovono, vivono a ritmo di musica. Lo scopo della loro esistenza, e su questo la trama è da subito chiara, è raggiungere Fineterra: impresa che pare impossibile, perché mezzo mondo sembra avercela contro di loro. Patapon 2 Remastered riparte dalla conclusione del primo Patapon: i mostriciattoli occhiuti prendono quella benedetta barca che hanno costruito, si mettono per mare e... un kraken gigantesco li abbatte e disperde.

Patapon 2 Remastered arriva su PlayStation 4 con la sua bella lista di trofei, inclusi gli Oro e il Trofeo di Platino: ottenere quest'ultimo, per quanto abbiamo visto, non dovrebbe rappresentare poi uno sforzo sovrumano. Difatti bisogna completare l'intera avventura, raccogliere tutti i collezionabili ed esplorare tutte le possibilità legate alla personalizzazione delle singole creature.

Remastered: contenuti, pregi, difetti

Patapon 2 Remastered arriva su PlayStation 4, appunto, con una Remastered, e promettendo all'acquirente il Full HD, e su PlayStation 4 Pro il supporto al 4K. Nella gran parte delle situazioni proposte la promessa è mantenuta, ma quando invece non ci riesce succede il disastro. E sono un disastro, per esempio, il filmato introduttivo (che così importante è nel cominciare l'avventura) e tutti i filmati in intermezzo. Inutile tentare giustificazioni: Sony ha ripreso le cutscene del gioco su PSP e le ha lanciate su PlayStation 4 così come venivano; e sono venute male, infatti: un tripudio di pixel inguardabili. Peccato, perché sono non solo video importanti per comprendere la storia, ma anche divertenti e col giusto accompagnamento sonoro.

Molto bene, invece, parlando dei pregi, per quanto riguarda l'input lag, praticamente assente se non in rarissime circostanze: voi potreste dire che siamo andati a cercare problemi dove non è lecito sospettarne, e invece sospettarli era più che lecito. Se avete giocato alla remastered del primo Patapon avrete capito benissimo a cosa alludiamo: lì a tratti il titolo era ingiocabile. Ma Japan Studio pare abbia imparato la lezione, almeno da questo punto di vista; anche tecnicamente parlando, Patapon 2 Remastered non presenta problemi di sorta.

Ecco: passando ai contenuti, la remastered lesina almeno sulle modalità di gioco. Patapon 2 su PSP e PlayStation Vita aveva infatti un paio di modalità multigiocatore, che sono state semplicemente asportate in questa conversione; su una console fissa probabilmente non avrebbero funzionato. È però pur vero che il prezzo di lancio non è neppure troppo basso, e buona norma vorrebbe che laddove si tolga da una parte si vada ad aggiungere dall'altra. È questa forse superficialità, da parte degli sviluppatori: costava così tanto aggiungere una colonna sonora digitale, un tema per PlayStation 4, dei collezionabili inediti o qualsiasi altra sciocchezza che provasse almeno da lontano a giustificare un taglio di alcuni contenuti originari?