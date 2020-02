Giochi Nintendo Switch di febbraio 2020

Nintendo Switch vede l'arrivo a febbraio 2020 di almeno tre giochi di un certo interesse, appartenenti ai generi più disparati e senz'altro in grado di regalare grandi emozioni ai possessori della console ibrida giapponese.



Il mese si apre con Darksiders Genesis, prequel della serie creata da Vigil Games che ci mette nei panni di Conflitto e Guerra, due Cavalieri dell'Apocalisse impegnati a contrastare il terribile piano di Lucifero per la conquista del mondo.



Ci sono poi Samurai Shodown e Two Point Hospital: il primo riporta in auge il classico picchiaduro a incontri di SNK, mentre il secondo ci mette al comando di un intero ospedale, da gestire nel migliore dei modi per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza.

Darksiders Genesis Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 14 febbraio

Darksiders Genesis rivela gli eventi verificatisi prima della rottura dei sigilli che ha portato il mondo nel caos, quando i due cavalieri Guerra e Conflitto uniscono le forze per affrontare la minaccia di Lucifero. Il re degli Inferi è infatti determinato a infrangere l'equilibrio scatenando le sue truppe demoniache, e starà a noi il compito di fermarlo... a qualsiasi costo. Controllando a turno i due protagonisti, impugnando l'enorme spada dell'uno o le doppie pistole dell'altro, dovremo dunque dar vita a una caccia spietata agli Arcidemoni, sfruttando le abilità a nostra disposizione per sbaragliare i nemici in un contesto inedito per il franchise, caratterizzato da una visuale a tre quarti in stile Diablo.

Samurai Shodown Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 25 febbraio

Già disponibile sulle altre piattaforme, Samurai Shodown debutta a febbraio anche su Nintendo Switch, portando con sé la solidità di un gameplay che riprende i meccanismi classici della serie SNK, reinventandoli per adattarli agli standard odierni e aggiungendo alcune interessanti novità. L'esperienza si conferma fin da subito coinvolgente e dotata di un certo spessore strategico, legato anche alla possibilità di effettuare manovre devastanti, che possono cambiare l'andamento del match. I contenuti del pacchetto non sono particolarmente ricchi, così come il roster, ma questa nuova interpretazione del picchiaduro all'arma bianca ha personalità da vendere e uno stile grafico gradevolissimo, che utilizza il cel shading al meglio per valorizzare personaggi e scenari.