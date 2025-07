Beta 3 di iOS 26: la crittografia RCS per i messaggi non è ancora attiva

A distanza di quattro mesi dall'annuncio di Apple, la crittografia end-to-end per messaggi RCS non è stata ancora attivata. Diversi sviluppatori hanno infatti notato la sua assenza nella beta 3. Questo supporto alla crittografia era infatti previsto su iPhone, Apple Watch, Mac e iPad e fa parte dell' RCS Universal Profile 3.0 . A quanto pare sarà necessario attendere prima di un'implementazione completa. Vediamo tutti i dettagli.

Crittografia end-to-end e le novità previste

Come già anticipato, si tratta dello standard dell'RCS Universal Profile 3.0, che include miglioramenti simili a quelli presenti in iMessage. Tuttavia, l'azienda di Cupertino dovrà attendere anche l'adozione da parte degli operatori telefonici, probabile causa di questi rallentamenti. Ricordiamo infatti che l'RCS è già disponibile con iOS 18, ma si basa su Universal Profile 2.4 e non include le novità previste con il 3.0, ovvero:

Modifica dei messaggi

Supporto ai Tapback

Risposte in linea per seguire conversazioni in un thread

Cancellazione dei messaggi inviati (già presente su iMessage)

Crittografia end-to-end per impedire l'accesso a terzi

La crittografia RCS per i messaggi non è ancora attiva

Non si tratta di vere e proprie novità rivoluzionarie, dato che iMessage ha già implementato queste funzionalità. La crittografia è infatti attiva di default dal 2011, mentre la modifica e la cancellazione di messaggi sono disponibili da iOS 16. Inoltre, le risposte in linea sono disponibili da iOS 14.