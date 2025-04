Bill Gates condivide il codice sorgente di Altair Basic per celebrare i 50 anni di Microsoft

L'idea di creare un software compatibile con il minicomputer Altair 8800 nacque nel 1975, quando Gates e Allen lessero un articolo su Popular Electronics che descriveva la macchina innovativa realizzata da Mits (Micro Instrumentation and Telemetry Systems). Fu così che i due giovani programmatori decisero di mettersi alla prova, promettendo un software che ancora non avevano sviluppato.

Per festeggiare il 50° anniversario della fondazione di Microsoft, Bill Gates ha deciso di condividere con il mondo intero il codice sorgente di Altair Basic, il primo sistema operativo realizzato da lui e dal suo socio Paul Allen . Questa storica iniziativa è stata annunciata attraverso un lungo post pubblicato sul blog ufficiale di Gates, che ripercorre la nascita e i primi passi dell'azienda, fornendo anche il link per accedere al prezioso documento.

Una sfida epica e un lavoro estenuante

Sfruttando il linguaggio Basic, Gates e Allen riuscirono in soli due mesi a creare un sistema compatibile con l'Altair 8800, lavorando giorno e notte senza quasi mai fermarsi. Gates ha descritto quell'esperienza come una delle più intense e memorabili della sua vita, definendo il codice scritto per Altair Basic come "il più cool che io abbia mai sviluppato".

Per celebrare questo importante traguardo, Gates ha reso disponibile il codice sorgente in un file PDF ad alta risoluzione. Si tratta di una scansione della versione originale su carta, lunga circa 30 metri e composta da 157 pagine.