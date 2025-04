South of Midnight è stato promosso a pieni voti da Digital Foundry sia su Xbox che su PC

In generale i tech enthusiast hanno elogiato il lavoro di ottimizzazione . Sia su PC che Xbox Series X il gioco gira perfettamente. Su console il framerate non mostra singhiozzi per tutta l'avventura, mentre su PC risulta scalabile su molteplici configurazione anche quelle pià datate e meno prestanti.

South of Midnight è l'ultimo gioco finito sotto la lente d'ingrandimento della redazione di Digital Foundry , che ha espresso pareri molto positivi sull'ultima fatica di Compulsion Games elogiando il lavoro fatto non solo dal punto di vista artistico, grazie allo stile di animazione stop-motion davvero ricercato e gradevole, ma anche da quello tecnico.

Risoluzione e framerate su Xbox

Entrando nel dettaglio South of Midnight su Xbox Series X si presenta con una risoluzione nativa dinamica che oscilla tra i 1080p e il 4K che viene upsalata in 4K tramite TAAU e 60 fps (le cutscene girano a 30 fps su tutte le piattaforme) che risultano generalmente stabili se non in alcune brevi sequenze più movimentate e pesanti da gestire per la console.

Su Xbox Series S, purtroppo, da questo punto di vista ci sono stati compromessi evidenti e il gioco gira a una risoluzione nativa tra i 540p e i 1080p, upscalati in 1080p. Di conseguenza la nitidezza dell'immagine e la qualità risulta più bassa. Sono stati notati anche dei tagli per quanto riguarda le ombre, mentre per il resto è al pari di Series X, 60 fps inclusi.

Anche confrontato al PC con tutte le impostazioni impostate su ultra e la risoluzione fissata a 4K nativi, la versione Series X risulta quasi alla pari, con la qualità delle ombre è davvero il principale punto di demarcazione questa volta, con il PC che spinge le ombre più pulite e nitide in lontananza. Quest'ultima, nonostante dei problemi di stuttering dovuti all'utilizzo dell'Unreal Engine 4 e probabilmente risolvibili con una patch, risulta ben ottimizzata e in grado di girare tranquillamente anche su configurazioni meno prestanti senza dover sacrificare troppo in termini di impostazioni grafiche.