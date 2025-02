Diablo 4 riceverà una seconda espansione di grandi dimensioni, con il periodo di uscita svelato da Blizzard

Durante una conferenza nel contesto di DICE, non aperta al pubblico, sembra che Rod Fergusson, il general manager della serie Diablo, abbia svelato l'arrivo di una seconda grossa espansione per Diablo 4 dopo Vessel of Hatred, rendendo noto anche il periodo di uscita previsto per questa.

Durante la conferenza su invito, Fergusson avrebbe riferito che Blizzard ha programmato una seconda grossa espansione per Diablo 4 in uscita nel 2026, ma la questione non è stata ancora comunicata in via ufficiale, dunque è possibile che il progetto sia ancora in elaborazione e non abbia delle tempistiche molto definite.

Si tratterebbe comunque di una seconda aggiunta di contenuti di grosso calibro, in linea con quanto abbiamo visto l'anno scorso con il lancio di Vessel of Hatred, l'espansione che ha aggiunto numerosi elementi di storia e gameplay e che ha convinto un po' tutti.