Monster Hunter Wilds avrà vari aggiornamenti gratuiti: Capcom parla dei piani e cita anche collaborazioni

Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Tanti giocatori si lanceranno immediatamente nel videogioco di ruolo d'azione e gli servirà del tempo per spolpare per bene i contenuti presenti al lancio. Ovviamente però a un certo punto le missioni a disposizione finiranno, ma non bisogno disperare: Capcom ha già in programma svariati aggiornamenti gratuiti.

Durante la presentazione dello State of Play è ad esempio stato confermato che il primo mostro che sarà introdotto come extra è Mizutsune, già visto sia in Generations che in Rise. Sarà però solo l'inizio.