Dark Souls II: Scholar of the First Sin è disponibile a prezzo scontato su Instant Gaming

L’esperienza definitiva di Dark Souls II

Dark Souls II: Scholar of the First Sin è la versione definitiva del celebre RPG d'azione targato FromSoftware. Questa edizione non solo include tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati per il gioco originale, ma introduce anche un posizionamento completamente rivisitato dei nemici, offrendo un'esperienza rinnovata persino ai veterani della serie. L'aggiunta di nuovi personaggi e modifiche significative al gameplay assicurano un'esperienza ancor più avvincente e imprevedibile.

Inoltre, la modalità online è stata potenziata: ora è possibile giocare con un massimo di sei giocatori, ampliando le dinamiche di cooperazione e PvP. Il nuovo sistema per regolare le anime acquisite in battaglia rende più facile e coerente trovare giocatori con cui condividere l'esperienza, sia come alleati che come avversari. Potete leggerne di più nella nostra recensione.