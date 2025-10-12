WhatsApp introduce il controllo della qualità dei media scaricati: in fase di testa nella Beta per iOS

La nuova opzione consente agli utenti di scegliere la qualità dei foto e video scaricati automaticamente, offrendo due modalità: standard e HD . In questo modo, chi preferisce risparmiare dati e spazio di archiviazione può optare per la qualità standard, mentre chi privilegia un'esperienza visiva ottimale può selezionare l'opzione HD.

La funzione è accessibile nel menu "Impostazioni > Spazio e dati", dove compare la nuova voce "Qualità download automatico". Una volta attivata, WhatsApp scarica automaticamente le versioni dei media in base alla preferenza selezionata . Quando un mittente invia un'immagine o un video in HD, l'app genera due versioni del file: una standard e una ad alta definizione.

WhatsApp controllo qualità dei media: sarà possibile visualizzare la dimensione dei file

Un'ulteriore novità è la visualizzazione delle dimensioni dei file direttamente nelle chat: toccando l'icona HD è possibile vedere il peso e le dimensioni in pixel di ciascuna versione, facilitando la gestione consapevole dello spazio e del traffico dati.

Controllo qualità dei media su WhatsApp / Fonte: WABetaInfo

Attualmente la funzione è disponibile solo per un numero limitato di beta tester su iOS, ma il rilascio progressivo suggerisce che una distribuzione più ampia è imminente. Con questa novità, WhatsApp punta a offrire un'esperienza coerente tra Android e iOS. Come di consueto la notizia è stata riportata dal noto portale di comunicazione della piattaforma: WABetaInfo.