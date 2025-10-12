WhatsApp introduce il controllo della qualità dei media scaricati: in fase di testa nella Beta per iOS

WhatsApp continua a migliorare l'esperienza degli utenti con una nuova funzione dedicata alla gestione della qualità dei contenuti multimediali scaricati. Dopo aver introdotto il controllo della qualità dei download su Android con l'aggiornamento 2.25.18.11, l'app di messaggistica porta ora la stessa funzionalità anche su iOS con la versione beta 25.29.10.71, disponibile tramite TestFlight.
La nuova opzione consente agli utenti di scegliere la qualità dei foto e video scaricati automaticamente, offrendo due modalità: standard e HD. In questo modo, chi preferisce risparmiare dati e spazio di archiviazione può optare per la qualità standard, mentre chi privilegia un'esperienza visiva ottimale può selezionare l'opzione HD.
WhatsApp controllo qualità dei media: come accedere alla funzione
La funzione è accessibile nel menu "Impostazioni > Spazio e dati", dove compare la nuova voce "Qualità download automatico". Una volta attivata, WhatsApp scarica automaticamente le versioni dei media in base alla preferenza selezionata. Quando un mittente invia un'immagine o un video in HD, l'app genera due versioni del file: una standard e una ad alta definizione.
Grazie alla crittografia end-to-end, entrambe le versioni vengono gestite in modo sicuro: la compressione avviene sul dispositivo del mittente, evitando qualsiasi intervento lato server. Se il destinatario ha scelto la qualità standard, riceverà inizialmente il file più leggero. Tuttavia, potrà in seguito scaricare la versione HD semplicemente toccando l'icona dedicata.
WhatsApp controllo qualità dei media: sarà possibile visualizzare la dimensione dei file
Un'ulteriore novità è la visualizzazione delle dimensioni dei file direttamente nelle chat: toccando l'icona HD è possibile vedere il peso e le dimensioni in pixel di ciascuna versione, facilitando la gestione consapevole dello spazio e del traffico dati.
Attualmente la funzione è disponibile solo per un numero limitato di beta tester su iOS, ma il rilascio progressivo suggerisce che una distribuzione più ampia è imminente. Con questa novità, WhatsApp punta a offrire un'esperienza coerente tra Android e iOS. Come di consueto la notizia è stata riportata dal noto portale di comunicazione della piattaforma: WABetaInfo.