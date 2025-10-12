Un giocatore di Borderlands 4 ha ucciso 3000 boss per studiare le probabilità di ricevere oggetti leggendari

Come saprete, Borderlands 4 è uno sparatutto basato sull'accumulo di bottino e sulle combinazioni di quest'ultimo per ottenere delle build dei personaggi sempre più potenti. Volendo, potete affrontarlo senza starci a pensare troppo, raccogliendo ciò che passa il convento e continuando a reiterare fino alla saturazione. Oppure, potete fare come l'utente Siphonicfir che, dopo aver uccis 3000 boss, ha elaborato un complesso modello matematico per scoprire le probabilità di ottenere oggetti leggendari dai boss ... che sono decisamente basse.

Alzate il tasso di drop!

I risultati di questo intenso studio scientifico sono stati pubblicati in un foglio Excel e mostrano che il tasso di drop dei leggendari è solo del 5%, un valore che secondo lui è troppo basso, tanto da portarlo a chiedere a Gearbox di portarlo almeno al 10%, come quello di Borderlands 2.

Secondo lui, una percentuale più alta renderebbe i drop rari ma non frustranti, riducendo drasticamente i casi estremi in cui i giocatori non ottengono nulla per decine di tentativi (nel suo esempio, 96 boss uccisi prima di ricevere un solo oggetto).

Gearbox non ha ancora commentato ufficialmente lo studio, ma gli sviluppatori tendono a essere prudenti in casi simili, perché è più facile rendere un gioco più generoso che ridurre le ricompense in una fase successiva. Sempre che Randy Pitchford, il capo della compagnia, non decida di fare un'uscita delle sue.

Per il resto, vi ricordiamo che Borderlands 4 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.