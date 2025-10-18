5

Il budget di Pokémon Winds e Waves è bassissimo? Per due ex-Nintendo c'è un dettaglio mancante nei leak

Quanto costano veramente i nuovi giochi di Pokémon? Un leak ha dato un numero ma anche ammesso che sia corretto c'è un dettaglio che manca, secondo due ex-Nintendo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/10/2025
Vaporeon

I più recenti leak a tema Pokémon hanno parlato di un dettaglio curioso della presunta prossima generazione di videogiochi, la Generazione 10 che si vocifera si chiamerà Winds e Waves. Parliamo del budget, che secondo quanto indicato non è particolarmente elevato.

Due famosi ex-Nintendo che erano Marketing Lead della compagnia americana in passato hanno però indicato che non dobbiamo pensare che le cifre spese per il gioco si limitino a quanto indicato.

I commenti degli ex-Nintendo sul budget di Pokémon

Secondo i leak, Pokémon Winds e Waves sarebbe costato circa 20 milioni di dollari (3 miliardi di yen). Chiaramente il leak potrebbe essere fasullo, ma ammettendo che sia reale possiamo affermare che non è affatto una grossa cifra per un gioco importante come Pokémon.

Gli ex-Nintendo Kit Ellis e Krysta Yang hanno commentato la questione in un recente podcast sul proprio canale YouTube e hanno dichiarato che già sospettavano che molte delle esclusive di Nintendo non sono costate quanto altri blockbuster. Per esempio, si dice che The Last of Us Parte 2 sia costato 220 milioni, ovvero come 11 giochi di Pokémon usando i numeri a nostra disposizione.

The Pokémon Company al contrattacco: ha richiesto la rimozione delle informazioni rubate alla compagnia The Pokémon Company al contrattacco: ha richiesto la rimozione delle informazioni rubate alla compagnia

Per la coppia, però, i 20 milioni di Pokémon sono veramente bassi e che c'è un dettaglio che probabilmente manca: i costi di marketing. "Penso che [quei 20 milioni] siano unicamente la produzione del gioco e che [non siano incluse] altre cose che vanno nel budget totale, come il marketing, che per i giochi Pokémon è un significativo quantitativo di soldi".

I due spiegano che non hanno mai avuto accesso ai costi di produzione, ma hanno un'idea più chiara degli investimenti di marketing che fa la compagnia e li definiscono "alquanto significativi" visto che Pokémon è una grossa saga.

Vi lasciamo infine al nostro speciale su Leggende Pokémon: Z-A, 5 consigli per cominciare.

