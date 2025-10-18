Il budget di Pokémon Winds e Waves è bassissimo? Per due ex-Nintendo c'è un dettaglio mancante nei leak

I più recenti leak a tema Pokémon hanno parlato di un dettaglio curioso della presunta prossima generazione di videogiochi, la Generazione 10 che si vocifera si chiamerà Winds e Waves. Parliamo del budget, che secondo quanto indicato non è particolarmente elevato.

Due famosi ex-Nintendo che erano Marketing Lead della compagnia americana in passato hanno però indicato che non dobbiamo pensare che le cifre spese per il gioco si limitino a quanto indicato.