Il prezzo di ROG Xbox Ally è stato deciso da ASUS, spiega la presidente di Xbox: alto ma coerente all'offerta

Essendo frutto di una collaborazione tra Microsoft e ASUS, è facile confondere quanto sia stato deciso da uno o dall'altro, ma la presidente di Xbox, Sarah Bond, ha recentemente spiegato che l'alto prezzo di ROG Xbox Ally è stato fondamentalmente deciso da ASUS.
In un'intervista pubblicata da Variety, la Bond ha risposto alla questione del prezzo di ROG Xbox Ally, che è considerato generalmente piuttosto alto, soprattutto per quanto riguarda il modello ROG Xbox Ally X che raggiunge i 1000 euro, ma riferendo che la decisione è stata presa da ASUS sulla base dei costi di produzione e delle caratteristiche dell'hardware.
"È una decisione derivata interamente da loro, dai loro studi sul mercato in questione, sulle caratteristiche del dispositivo e su quello che cercano gli utenti", il risultato di queste informazioni ha portato a stabilire il prezzo dei dispositivi.
Prezzo alto ma commisurato a quanto offre
Come era facile dedurre, considerando che si tratta di un dispositivo interamente prodotto da ASUS, Sarah Bond ha dunque spiegato che il prezzo di ROG Xbox Ally è stato interamente deciso dalla compagnia in questione, dunque non da Microsoft.
"Abbiamo valutato come creare più opzioni per gli utenti, ma la scelta infine spettava ad Asus, perché si tratta del loro hardware", ha dichiarato Bond durante l'evento di lancio dei dispositivi Ally. "È grazie alla loro conoscenza approfondita del mercato, delle funzionalità e delle esigenze degli utenti che sono riusciti a determinare il prezzo finale dei dispositivi".
Entrambe le compagnie si sono poi trovate d'accorso sulla volontà di proporre due dispositivi diversi in fasce di prezzo piuttosto distanti, che si possano dunque rivolgere anche a diverse tipologie di utenti.
Detto questo, nonostante il prezzo percepito come alto, Bond ha evidenziato come le prenotazioni siano state molto positive all'apertura a settembre, mostrando come la reazione sia stata molto buona da parte del pubblico.
"Abbiamo esaurito il prodotto su Xbox Store, abbiamo venduto molto velocemente una notevole quantità di dispositivi anche presso altri rivenditori nel mondo", ha spiegato la presidente di Xbox, "confidiamo molto nel valore che viene offerta ai giocatori per questo prezzo, anche in base alla risposta del pubblico all'hardware".
Di recente, Microsoft ha anche annunciato che ROG Xbox Ally riceverà nuove funzionalità e opzioni nelle prossime settimane.