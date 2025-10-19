Il prezzo di ROG Xbox Ally è stato deciso da ASUS, spiega la presidente di Xbox: alto ma coerente all'offerta

Essendo frutto di una collaborazione tra Microsoft e ASUS, è facile confondere quanto sia stato deciso da uno o dall'altro, ma la presidente di Xbox, Sarah Bond, ha recentemente spiegato che l'alto prezzo di ROG Xbox Ally è stato fondamentalmente deciso da ASUS.

In un'intervista pubblicata da Variety, la Bond ha risposto alla questione del prezzo di ROG Xbox Ally, che è considerato generalmente piuttosto alto, soprattutto per quanto riguarda il modello ROG Xbox Ally X che raggiunge i 1000 euro, ma riferendo che la decisione è stata presa da ASUS sulla base dei costi di produzione e delle caratteristiche dell'hardware.

"È una decisione derivata interamente da loro, dai loro studi sul mercato in questione, sulle caratteristiche del dispositivo e su quello che cercano gli utenti", il risultato di queste informazioni ha portato a stabilire il prezzo dei dispositivi.