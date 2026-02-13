Trails in the Sky 1st Chapter ha fatto crescere del 670% i profitti di Nihon Falcom, che però rimane cauta per l'intero anno

Nihon Falcom ha pubblicato i risultati finanziari del trimestre che va da inizio ottobre a fine dicembre 2025 dell'anno fiscale corrente. Come riportato da GameBiz, lo sviluppatore ha registrato una forte crescita su base annua sia nei ricavi sia nei profitti, attribuita in larga parte al successo del lancio di Trails in the Sky 1st Chapter lo scorso settembre.

Per la precisione, i ricavi sono aumentati del 150,7%, mentre l'utile operativo è cresciuto del 670,4% rispetto all'anno precedente. Sull'onda di questo successo, Nihon Falcom ha attualmente sette titoli in sviluppo, tra cui Trails in the Sky 2nd Chapter, seguito della serie remake, e il recentemente annunciato Kyoto Xanadu.