Trails in the Sky 1st Chapter ha fatto crescere del 670% i profitti di Nihon Falcom, che però rimane cauta per l'intero anno

Nihon Falcom ha pubblicato i risultati finanziari del trimestre che va da inizio ottobre a fine dicembre 2025 dell'anno fiscale corrente. Come riportato da GameBiz, lo sviluppatore ha registrato una forte crescita su base annua sia nei ricavi sia nei profitti, attribuita in larga parte al successo del lancio di Trails in the Sky 1st Chapter lo scorso settembre.
Per la precisione, i ricavi sono aumentati del 150,7%, mentre l'utile operativo è cresciuto del 670,4% rispetto all'anno precedente. Sull'onda di questo successo, Nihon Falcom ha attualmente sette titoli in sviluppo, tra cui Trails in the Sky 2nd Chapter, seguito della serie remake, e il recentemente annunciato Kyoto Xanadu.
Grande crescita, ma futuro da definire
Nihon Falcom ha inoltre riportato un notevole successo nel business legato al licensing, in crescita del 218,3% su base annua, grazie alle versioni internazionali di diversi capitoli delle serie The Legend of Heroes: Trails e Ys. In futuro, l'azienda pubblicherà le versioni globali di Ys X: Proud Nordics (20 febbraio 2026) e Ys Memoire: Revelations in Celceta (aprile 2026).
Nonostante gli impressionanti dati di crescita, Nihon Falcom mantiene un approccio prudente nelle stime dei risultati dell'intero anno fiscale.
L'azienda non ha ancora annunciato revisioni effettive, per via del fatto che considera difficile prevedere le vendite di Kyoto Xanadu, che uscirà nella seconda metà dell'anno. Sembra che nessuno abbia ancora un quadro definito sulle potenzialità del gioco.