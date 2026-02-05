Kyoto Xanadu è stato annunciato con un trailer da Nihon Falcom

Il nuovo e misterioso gioco di Nihon Falcom si è finalmente svelato con un trailer durante il Nintendo Direct, occasione durante la quale è stato annunciato Kyoto Xanadu, nuovo capitolo nella serie "Xanadu" della storica etichetta nipponica.
Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco è previsto arrivare su Nintendo Switch nel corso dell'estate 2026, e non è ancora chiaro se siano previste altre piattaforme al lancio, ma ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nel prossimo periodo.
Da quanto possiamo vedere, si tratta di un particolare action adventure che mischia elementi 3D con azione in parte bidimensionale e in parte tridimensionale, attraverso un gameplay composito.
Il seguito di una vecchia serie
Kyoto Xanadu fa parte di una serie il cui capostipite risale al 1985, e si presenta in una forma nuova e peculiare, come un action adventure che alterna fasi narrative, momenti di esplorazione in stile platform e scontri con boss in 3D.
Dotato di una caratterizzazione in pieno stile anime, Kyoto Xanadu si appoggia a un sostrato narrativo importante, con elementi dal gusto tipicamente giapponese, ma presenta anche fasi più propriamente d'azione.
Ambientato in una realtà alternativa in cui Kyoto è la capitale del Giappone, Kyoto Xanadu vede i giocatori affrontare mostri e misteri provenienti da un grande labirinto, noto come Xanadu.
Nei panni di uno studente, ci troviamo ad affrontare il labirinto e superare le sfide all'interno di Xanadu, approfondendo al contempo il nostro rapporto con vari personaggi nella vita di ogni giorno.
Il gioco ci porta a svelare la verità nascosta nel labirinto e nella stessa Kyoto, con una strana e affascinante avventura composita in arrivo su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch quest'estate.