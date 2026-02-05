Kyoto Xanadu è stato annunciato con un trailer da Nihon Falcom

Il nuovo e misterioso gioco di Nihon Falcom si è finalmente svelato con un trailer durante il Nintendo Direct, occasione durante la quale è stato annunciato Kyoto Xanadu, nuovo capitolo nella serie "Xanadu" della storica etichetta nipponica.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco è previsto arrivare su Nintendo Switch nel corso dell'estate 2026, e non è ancora chiaro se siano previste altre piattaforme al lancio, ma ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nel prossimo periodo.

Da quanto possiamo vedere, si tratta di un particolare action adventure che mischia elementi 3D con azione in parte bidimensionale e in parte tridimensionale, attraverso un gameplay composito.