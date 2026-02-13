Sony presenta gli auricolari WF-1000XM6 con design ottimizzato e cancellazione del rumore migliorata

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi auricolari WF-1000XM6 . Le novità apportate sono diverse, partendo da una cancellazione del rumore potenziata a una qualità delle chiamate migliore, grazie a tre tecnologie all'avanguardia. Inoltre, è stata presentata anche la nuova colorazione delle cuffie WH-1000XM6 , chiamata Sand Pink. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Tutte le novità e i miglioramenti

Come vi abbiamo anticipato, questi auricolari offrono una riduzione del rumore del 25% rispetto al modello precedente, ovvero WF-1000XM5. In questo caso è presente il processore Noise Cancelling HD QN3e e, insieme a quattro microfoni rispetto ai tre del predecessore, l'eliminazione del rumore è ancora più efficace. Inoltre, troviamo il processore integrato V2 di Sony per analizzare il rumore esterno in tempo reale e in modo più approfondito. Questi auricolari sono dotati anche dei cuscinetti Noise Isolation Earbud, disponibili in quattro misure per una vestibilità ottimale.

Auricolari WF-1000XM6

A migliorare è anche l'esperienza complessiva. Le prestazioni sono migliorate dall'amplificatore DAC, mentre il processore integrato V2 supporta l'elaborazione a 32 bit (rispetto ai precedenti 24). Gli auricolari sono inoltre dotati di Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, compatibilità 360 Reality Audio, equalizzatore a 10 bande personalizzabile nell'app Sony, Sound Connect, headtracking ed effetto Background Music.

Le caratteristiche

Anche la qualità delle chiamate migliora, grazie a due microfoni e a un sensore a conduzione ossea su ciascun lato. Sfruttando un avanzato algoritmo di riduzione del rumore con beamforming, la voce viene catturata con precisione anche in ambienti rumorosi. Per quanto concerne il design, questo modello presenta un corpo più sottile dell'11% rispetto al modello precedente, mentre la nuova struttura di ventilazione aumenta il flusso d'aria dall'interno. Ciò significa ridurre i rumori interni come i passi o la masticazione.