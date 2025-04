DanDaDan: Stagione 2 ha una data di uscita annunciata, arriverà anche al cinema

I tre episodi sono raccolti in DanDaDan: Evil Eye , e verranno dunque proiettati al cinema come una sorta di lungometraggio, incentrato evidentemente sulla storia di Malocchio, lo yokai che fa la sua apparizione nella seconda stagione della serie animata e che diventerà un elemento importante nella storia.

C'è anche un'altra novità interessante per quanto riguarda la seconda stagione della serie animata: i produttori hanno infatti annunciato che i primi tre episodi di DanDaDan: Stagione 2 saranno proiettati al cinema , con un evento in anteprima a partire dal 6 giugno, dunque circa un mese prima rispetto all'avvio della trasmissione in streaming.

Crunchyroll ha annunciato la data di uscita per DanDaDan: Stagione 2 , almeno per quanto riguarda il Giappone al momento, dove la trasmissione della nuova serie di puntate inizierà il 3 luglio , con probabilmente gli altri paesi a seguire a breve distanza.

Anche un evento al cinema

A questo punto restiamo in attesa di precisazioni sulle date in Italia: considerando l'avvio della trasmissione delle puntate su Crunchyroll fissato per il 3 luglio, gli adattamenti dovrebbero essere disponibili poco dopo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In effetti, già alcuni mesi fa Netflix aveva confermato il mese d'uscita di DanDaDan: Stagione 2 proprio per luglio, dunque nello stesso mese le nuove puntate dovrebbero arrivare anche su questa piattaforma e probabilmente con adattamenti in italiano.

L'evento al cinema sarà peraltro accompagnato anche da un'intervista ai due co-registi Fuga Yamashiro e Abel Gongora, dalla quale dovrebbero arrivare ulteriori informazioni interessanti sul futuro dell'adattamento animato del manga di Yukinobu Tatsu.

Qui sopra potete vedere anche la locandina utilizzata per il "film" DanDaDan: Evil Eye, con l'annuncio anche dell'aggiunta di Mutsumi Tamura come voce di Malocchio nella sua versione animata.