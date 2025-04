Quanto occuperanno i giochi di Nintendo Switch 2? Vediamo le dimensioni di alcuni dei primi

Quando peseranno i giochi di Nintendo Switch 2 in termini di spazio occupato dalle installazioni ? Stando ai primi dati emersi, ricavati dalle pagine dei vari negozi, saranno più grandi di quelli di Nintendo Switch, ma non eccessivamente. Per dire, Mario Kart World, il gioco di punta della lineup di lancio della console, occuperà soli 23,4 GB. Considerate comunque che si parla di dimensioni di lancio, quindi al netto dei vari aggiornamenti che saranno pubblicati in futuro.

Le dimensioni contano

Ma vediamo le dimensioni dei giochi e dei servizi di Nintendo Switch 2 rilevate finora:

Mario Kart World - 23.4 GB

Donkey Kong Bananza - 10 GB

GameCube Nintendo Classics - 3.5 GB

Super Mario Party Jamboree - 7.7 GB (NintendoSwitch 1 - 5.3 GB)

Kirby e la terra perduta - 5.7 GB (Nintendo Switch 1 - 5.8 GB)

Come vedete, nei casi dei giochi aggiornati parliamo di pochi GB in più, quando non di 100 MB circa in meno (Kirby e la terra perduta). Questo ci fa supporre che gli utenti della console non soffriranno troppo per lo spazio occupato dai giochi, almeno in una prima fase. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nel corso della generazione.