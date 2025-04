Il nuovo aggiornamento di The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5 sembra cancellare alcuni progressi

The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5 ha ricevuto un aggiornamento in corrispondenza del lancio della versione PC, che ha aggiunto alcune novità raggiungendo la versione 2.0.0 ma sembra anche che alcuni abbiano rilevato problemi legati proprio all'update, che in certi casi può cancellare alcuni progressi.

Non è ancora chiaro quanto sia diffuso il problema, ma alcuni utenti hanno rilevato che, in seguito al download e installazione dell'update 2.0.0, alcuni progressi siano praticamente scomparsi dalle proprie partite, facendo pensare a uno strano riflesso dell'applicazione dei nuovi contenuti sui salvataggi.

Per la precisione, sembra che dopo l'applicazione del nuovo aggiornamento, diversi utenti abbiano perso i potenziamenti effettuati a Ellie e Abby e anche quelli relativi a certe armi, per cause ancora non meglio identificate.