La versione PC di The Last of Us Parte 2 Remastered è disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

The Last of Us Parte II Remastered è disponibile da oggi anche per PC , dopo averci allietati su PlayStation 5 (e su PlayStation 4 in versione liscia). A ricordarcelo è il classico trailer di lancio , che mostra varie sequenze di gioco e ci ricorda che stiamo parlando di un'opera che ha vinto moltissimi premi.

Gli infetti vi aspettano

Se volete dei dettagli sulla qualità della conversione per PC, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato. ma ora vediamo il trailer:

Come potete vedere, la versione PC di The Last of Us Parte II Remastered non fa sicuramente rimpiangere quella PS5, quantomeno per il colpo d'occhio.

Chi acquista il gioco su PC ha anche l'opzione registrarsi al PlayStation Network (facoltativa) per sbloccare dei contenuti aggiuntivi:

Giacca di Jordan A. Mun da Intergalactic: The Heretic Prophet come skin per Ellie.

+50 punti per attivare funzionalità bonus e concept art.

Interessante il fatto che riguardino Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo gioco in sviluppo presso Naughty Dog, attualmente annunciato soltanto per PlayStation 5.

Rivediamo anche i requisiti di sistema, che su PC sono sempre utili: