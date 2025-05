I vecchi Joy-Con sono compatibili con Nintendo Switch 2: un video mostra come collegarli alla nuova console

I Joy-Con dell'attuale Nintendo Switch sono compatibili con Switch 2, come è stato riferito già dalla compagnia, la quale ha pubblicato in queste ore anche un video ufficiale su come effettuare la sincronizzazione dei vecchi controller sulla nuova console.

Il video è stato pubblicato in un post di aggiornamento attraverso Nintendo Today, l'app specificamente dedicata a notizie e informazioni sui prodotti Nintendo, e potete vederlo qui sotto riportato in un messaggio su X da parte di OatmealDome, che descrive nel dettaglio la procedura.

In effetti, sembra essere lo stesso sistema utilizzato per registrare i controller sull'attuale console, vista l'interfaccia decisamente simile per questa procedura, ma risulta comunque interessante una visione.